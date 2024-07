Buongiorno Napoli, arriva la FUMATA BIANCA per il difensore del Torino? Le CIFRE

Buongiorno Napoli, accordo ormai ad un passo con la squadra partenopea: incontro con De Laurentiis per l’intesa sul contratto

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Alessandro Buongiorno può essere ormai depennato dal taccuino degli obiettivi di tutte le big ad eccezione del Napoli. Il difensore del Torino infatti è in questo momento a colloquio con Aurelio De Laurentiis per trovare l’intesa sull’ingaggio.

Da ricordare come le due società abbiano trovato nella giornata di ieri un accordo per il cartellino sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus.