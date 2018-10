Burdisso dice addio al calcio: «Realizzato tutti i miei sogni» – FOTO

Burdisso lascia il calcio giocato 19 anni dopo l’inizio della sua carriera: «Ho realizzato tutti i sogni che avevo da bambino»

Inter, Roma, Genoa e Torino. Prima ancora, in Argentina, quella del Boca Juniors. Nicolas Burdisso ha vestito maglie prestigiose del calcio italiano e argentino. Una lunga carriera ricca di soddisfazioni che adesso, 19 anni dopo, è arrivata alla conclusione. Il difensore classe 1981, svincolato dopo l’ultima avventura in maglia granata, lo annunciato con un post su Instagram:

«Oggi a 19 anni dal mio esordio è il momento di chiudere la mia avventura come calciatore. GRAZIE a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso, a Dio e alla mia famiglia, ai compagni e le squadre, allenatori e sopratutto tifosi.Il calcio è il mio strumento per essere felice e migliorare ogni giorno come persona e continuerà ad esserlo. Sono orgoglioso e soddisfatto, HO FATTO TUTTO QUELLO CHE SOGNAVO DA BAMBINO». Si legge nel messaggio dell’argentino a cui ha allegato una foto dove abbraccia Maradona ai tempi, ct dell’Argentina.