Cacciatore insulta Manuel Agnelli: «Sei un finto! Un pagliaccio!» – FOTO

Il terzino del Chievo Fabrizio Cacciatore ha attaccato il giudice di X Factor Manuel Agnelli sul proprio profilo Instagram

Il talent di X-Factor è seguitissimo in Italia e coinvolge emotivamente parecchie persone. Tra cui alcuni vip che, nonostante gli impegni professionali, seguono con passione le gesta dei cantanti in gara. Si è reso protagonista, ieri sera durante l’ultimo live, Fabrizio Cacciatore difensore del Chievo. Il terzino gialloblù ha attaccato pubblicamente il giudice del talent ‘X Factor’, Manuel Agnelli, attraverso il proprio profilo Instagram.

«Sei la persona più finta della musica, sei un pagliaccio! Puoi solo girare la famiglia Addams». Queste le parole usate dal calciatore per parlare di Agnelli in due stories offerte ai followers. Parole più dure delle scivolate che effettua sugli attaccanti avversari Evidentemente Cacciatore non ha gradito i commenti piccati del giudice di X Factor, che nel corso dell’ultimo live è stato spesso in aperta polemica con Fedez.