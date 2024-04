Cagliari Atalanta: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Atalanta: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Unipol Domus Arena andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Atalanta. Obiettivi differenti quelli tra le due squadre. I rossoblù per dare continuità e punti alla ricerca della salvezza. Dall’altra parte Gasperini vuole dimenticare il ko in Coppa Italia e proseguire sulla scia della prestazione offerta a Napoli. L’Europa non è ancora conquistata e c’è da lottare fino alla fine. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All. Claudio Ranieri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca. All. Gian Piero Gasperini

Cagliari-Atalanta, orario e dove vederla

Cagliari-Atalanta gara delle ore 18:00 della domenica, che continuerà la trentunesima giornata della Serie A, la dodicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.