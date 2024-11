Cagliari, Boninsegna: «Riva è stato un grandissimo»

L’ex storico attaccante del calcio italiano ha parlato così di due leggenda passate come Gigi Riva e Manlio Scopigno

Roberto Boninsegna, ex attaccante tra le altre del Cagliari, è intervenuto a L’Arena per parlare di alcuni momenti indimenticabili in Sardegna con Gigi Riva e Manilo Scopigno. Ecco le sue parole.

GIGI RIVA – «Ne ho vissuti tanti di campioni. Ho avuto la fortuna di godermeli. Penso a due periodi della mia carriera. A Milano, nell’Inter: Suarez, Mazzola e Corso. Al Cagliari, invece, ho forse bisogno di dirlo? Riva è stato un grandissimo del nostro calcio».

MANLIO SCOPIGNO – «Intelligente, molto intelligente. Al punto tale da leggere le partite in anticipo. Vedeva quello che gli altri avrebbero visto dopo. Letture che facevano la differenza. Non era l’allenatore temperamentale. Sempre tranquillo ma sempre in controllo».