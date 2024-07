Cagliari Catanzaro 2-0, VITTORIA dei sardi con gol di PAVOLETTI: il resoconto del match amichevole di precampionato

Vittoria in amichevole per il nuovo Cagliari targato Davide Nicola. Pochi minuti fa si è infatti concluso il match contro il Catanzaro, che ha visto la squadra sarda imporsi sul risultato di 2-0.

Per i rossoblù sono andati in gol Lapadula (al 5′) e Pavoletti (al 75′) grazie ad una grande incornata di testa. Il prossimo appuntamento del Cagliari, ora, è fissato al 3 agosto, per la sfida amichevole contro il Modena.