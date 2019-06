Cagliari, Ceppitelli rinnova: il comunicato ufficiale del club

Il Cagliari ha comunicato di aver rinnovato il contratto a Luca Ceppitelli, capitano del club sardo: la nota ufficiale

Dopo indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata l’ufficialità: Luca Ceppitelli ha rinnovato il suo contratto con il Cagliari. Come ha comunicato il club sardo con una nota ufficiale, il capitano ha firmato un contratto fino al 2021.

«Pilastro della difesa dall’estate del 2014, Lua è ormai un punto di riferimento per la squadra. Efficace in difesa e sempre pronto a dare una mano ai compagni in attacco. Congratulazioni Luca!» si legge nel comunicato.