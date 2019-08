Cagliari, chiesto alla Roma il prestito di Olsen: i dettagli

Il Cagliari starebbe pensando a Robin Olsen della Roma per rinforzare la porta, lasciata sguarnita dopo l’infortunio di Cragno

Il Cagliari avrebbe chiesto alla Roma il prestito del portiere Robin Olsen. L’estremo difensore svedese non rientra nei piani giallorossi ma non ha ancora trovato una nuova sistemazione dopo la pessima annata in Italia.

Secondo Il Corriere dello Sport, il Cagliari potrebbe offrire una chance ‘temporanea’ all’estremo difensore: con Cragno out per infortunio, Olsen potrebbe arrivare in Sardegna per rimpiazzare il portiere italiano fino al suo rientro. Affare da valutare, anche perché Fonseca si trova con quattro portieri a disposizione per la prima di campionato.