Cagliari, Deiola e Dessena: «Salvezza, uniti ce la faremo»

Alessandro Deiola e Alberto Dossena si sono rivolti ai tifosi con frasi di conforto in vista della corsa salvezza

Il Cagliari vuole la salvezza e per ambire a questo obiettivo, oltre ai punti, ha bisogno del calore del proprio tifo. Per questo una delegazione della squadra sarda composta dal vice capitano Alessandro Deiola ed il difensore Alberto Dossena, si è recata alla storica sede del Centro di Coordinamento Cagliari Club di via Ariosto. Ecco le parole dei due giocatori.

UNITI – «L’apporto di voi tifosi è fondamentale, ci avete sostenuto sempre, anche e soprattutto nei momenti più difficili, sia in casa che in trasferta. Anche a Monza siete stati fantastici. Sappiamo i sacrifici che fate, non smetteremo mai di ringraziavi. Noi cercheremo di dare sempre il massimo, solo restando tutti uniti alla fine ce la faremo».