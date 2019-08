Cagliari, dg Passetti: «Cragno e Pavoletti convinti a restare. Su Defrel…»

Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato del possibile arrivo di Defrel e della permanenza di Cragno e Pavoletti

Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Sportiva, il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato del mercato dei rossoblù caratterizzato dalla permanenza di Cragno e Pavoletti e dal possibile arrivo di Defrel. Ecco le sue parole: «Luca Pellegrini nei sei mesi in cui è stato qua ha fatto molto bene e si è inserito molto bene nel gruppo. Queste caratteristiche hanno fatto si che ci si adoperasse per un suo ritorno. E’ stato tutto molto semplice, perché anche lui lo gradiva».

«Trattenere Cragno e Pavoletti non è stato particolarmente difficile. Chi rimane a Cagliari deve essere convinto e così è stato: non c’è stata nessuna discussione da questo punto di vista. Defrel? È un nome di quelli che si stanno seguendo, insieme ad altri, con grandissima attenzione, prudenza ed occhio anche alla fase di uscita. Obiettivi? Questo, anche per il centenario, può essere considerato un anno zero, quindi è giusto guardare partita per partita. Tra tutte le trattative, quella di Nandez è stata quella per durata che a mia memoria ha avuto una dinamica più lunga delle altre: sono passati più di 7 mesi dai primi interessamenti. La perseveranza e la caparbietà, però, hanno pagato».