Cagliari, ecco Olsen: «Voglio fare bene, sono pronto per domenica» – VIDEO

Robin Olsen è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Cagliari travolto dall’entusiasmo dei tifosi che qualche ora prima avevano sommerso il Cholito Simeone. Due acquisti last minute per il Cagliari di Maran che ha voluto il portiere svedese per sopperire al lungo infortunio di Cragno.

Olsen si è detto pronto a giocare già domenica contro l’Inter. Vedremo se il tecnico rossoblù sarà dello stesso parere.