Cagliari Empoli, D'Aversa: «EMOZIONATO di tornare in panchina»

L’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato prima del ritorno in panchina in occasione della sfida col Cagliari

Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, può finalmente riassaporare il campo dopo la squalifica presa ai tempi di Lecce. Ecco le sue parole a Dazn prima della partita contro il Cagliari.

RITORNO – «Non proprio da prima volta, ma considerando il tempo per cui sono stato lontano dai campi, sì. Un po’ di emozione c’è nel ritornare a vivere la partita a bordo campo».

INIZIO – «Sì, è chiaro che stiamo lavorando bene dal primo giorno, ma questo non porta alle difficoltà che sappiamo che affronteremo nella partita di oggi. Non bisogna mai guardare al passato, ma ragionare solo ed esclusivamente sull’impegno quotidiano e soprattutto su quello di oggi che ci vede affrontare il Cagliari. Dove nell’ultima partita, secondo me, il risultato non ha rispecchiato l’andamento della partita»

CAGLIARI – «Proprio perché viene da una partita dove il risultato può far pensare che molto probabilmente il Cagliari dà delle difficoltà, ma assolutamente perché la partita l’abbiamo analizzata per bene e per 60 minuti la giocata la pari con Napoli. Quindi hanno dei valori importanti e noi dobbiamo essere oggi pronti a giocare non contro il Cagliari ma contro un popolo, il popolo cagliaritano, che è un popolo che spinge molto la propria squadra»