Cagliari, Esposito svela: «La trattativa per Caprile è andata così, su Gaetano…»

Le parole di Paolo Esposito, giornalista sportivo e conduttore televisivo, sulle recenti trattative tra Cagliari e Napoli. I dettagli

Paolo Esposito ha parlato in esclusiva a CagliariNews24 del calciomercato dei rossoblù.

Elia Caprile è il nuovo portiere del Cagliari, come è nata la trattativa che ha portato allo scambio con Scuffet?

«Io in alcune interviste, mesi fa, auspicai che il Cagliari potesse prendere Caprile per il girone di ritorno perché Scuffet non rientrava nelle grazie di Nicola come rientrava nelle grazie di Ranieri. Giulini e il Direttore sportivo magari ne hanno tratto idea, Nicola lo ha avuto ad Empoli e ne ha apprezzato le qualità. Caprile voleva giocare e non si accontentava di fare il dodicesimo, poi è nata la situazione con il Cagliari. Scuffet doveva già venire al Napoli 11 anni fa quando sembrava dovesse diventare un grande portiere all’Udinese, aveva 17 anni e venne considerato ancora prematuro».

Sempre dal Napoli, in estate, è arrivato Gianluca Gaetano. Cosa pensa del fantasista che in questa prima parte di stagione non ha brillato particolarmente?

«E’ un investimento, Gaetano è un giocatore di qualità eccelsa, se ha una certa continuità può fare molto bene. Se l’anno scorso il Cagliari si è salvato è anche grazie al suo contributo con qualche gol pesante nei sei mesi trascorsi in Sardegna a inizio 2024».

