Il giocatore del Cagliari Nahitan Nandez ha saltato la trasferta contro la Salernitana a causa di un infortunio

Una stagione sfortunata per il Cagliari e per il suo centrocampista Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è stato costretto a saltare la partita contro la Salernitana per un infortunio. La domanda che ci si pone è se sarà presente contro l’Inter.

La partita è delicatissima in chiave lotta salvezza e in chiave lotta per lo Scudetto. Come riportato da L’Unione Sarda, l’unica cosa certa è che (al momento) Nandez è ancora out. La situazione deve essere monitorata di giorno in giorno questa settimana.