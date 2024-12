Cagliari, Nicola: «Atalanta tra le più forti d’Europa. Mercato? Le nostre valutazioni…»

Le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, in vista della sfida di Serie A contro l’Atalanta. Tutti i dettagli in merito

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista di Cagliari-Atalanta.

ATALANTA – «Squadra contro la quale vogliamo giocare. Hanno qualità e prendono grandi meriti, c’è un grande lavoro di società, allenatore e giocatori. Sono una squadra accattivante per gioco espresso e mentalità a livello europeo. Sono una squadra forte, non so dove arriverà in campionato, dobbiamo sentire quella parte elettrizzata dietro di noi. Non incontriamo solo la capolista, ma una squadra contro cui fare tutto in maniera veloce».

ATALANTA/EVEREST – «Mi viene in mente il film dove un tizio per mantenere una promessa, scala l’Everest. Parte per un’avventura impegnativa che non la considerava tale, è arrivato dove voleva arrivare compiendo dei rischi. Noi sappiamo quanto vale l’Atalanta, ma ogni squadra ha l’ambizione di fare la gara giusta per dimostrare che è in crescita, hai idee dietro. Dobbiamo mettere tutto ciò che ci serve per competere: fortunatamente questo è il gioco più bello del mondo, magari riesci ad inibirli. Vogliamo interpretare le gare per esprimerci al meglio. L’Atalanta contro il Real Madrid ha dato grande prova di quello che è il suo potenziale. Ha dimostrato che le qualità di certi giocatori possono incidere in ogni momento. Ormai le partite non possono giocarsi in un modo, cambia di quarto d’ora in quarto d’ora. Non bisogna perdere la convinzione di quello che si fa».

MERCATO – «Questo è un momento importante per partite ravvicinate. Ogni valutazione verrà fatta nel momento opportuno. Non abbiamo completato partite o analisi di giocatori che hanno giocato nelle ultime partite. Per il resto, serve coraggio per fare tutto. Il coraggio viene spesso visto come una virtù clamorosa. Il coraggio è nel gioco, nel modo di difendersi, l’ambizione di desiderare un livello che vuoi raggiungere e visualizzarlo per me è motivo di forte motivazione. Devi essere capace di esprimere te stesso senza farti troppi pensieri».

