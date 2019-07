Cagliari, nuovi contatti con Suning: tentativo per Eder

Il Cagliari pensa nuovamente a Eder. L’ex Inter potrebbe tornare a giocare nella nostra Serie A: il club sardo ci prova

Tentativo del Cagliari per Eder. Anzi, nuovo tentativo del Cagliari per Eder. L’attaccante italobrasiliano, dopo l’avventura con l’Inter è volato in Cina ma vorrebbe lasciare lo Jiangsu Suning.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha aperto le porte a un ritorno in Italia e il Cagliari ha avuto nuovi contatti nelle ultime ore per la punta che era stata trattata anche in occasione della cessione di Barella all’Inter.