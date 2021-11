Cagliari, Piras consiglia: «Pavoletti, Keita e Joao Pedro devono giocare insieme»

L’ex attaccante del Cagliari Luigi Piras prova a dare un consiglio a Mazzarri per il reparto avanzato

Luigi Piras, ex attaccante del Cagliari, in una intervista a La Nuova Sardegna dà un consiglio a Mazzarri, allenatore dei rossoblù e suo ex compagno di squadra.

ATTACCO A TRE – «Per me devono giocare tutti e tre insieme con Pavoletti prima punta, Joao Pedro che aspetta l’appoggio e Keita che attacca lo spazio. Perso per perso, proviamo a sfruttare meglio il nostro attacco. Il Cagliari deve attaccare anche dalle fasce con Nandez e Lykogiannis. Un consiglio a Walter? Giocarsela sempre. Tanto un gol, rimanendo dietro si prende sempre. E allora tanto vale attaccare. Lo so è difficile: giocare con l’obbligo di recuperare e vincere per forza fa male. Non sei sereno. Noi un anno partimmo da meno cinque e l’obbligo di rincorrere ci fece retrocedere. In Coppa Italia, invece, con la mente sgombra, arrivammo in semifinale».

