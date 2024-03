Cagliari, Ranieri: «La squadra ha reagito, sul ritorno di Luvumbo...»

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, in conferenza stampa in vista della gara contro la Salernitana

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista di Cagliari-Salernitana.

ATTEGGIAMENTO – «Dico sempre che non bisogna mai mollare, quando le cose non riescono puoi mollare oppure reagire, i ragazzi stanno reagendo ma abbiamo ancora molte insidie davanti, ogni gara è insidiosa e importante, dobbiamo sempre dare tutto in campo anche l’amarezza della sconfitta deve portare a dare tutto».

LUVUMBO ORISTANIO – «Luvumbo e Oristanio sono giocatori importanti. Zito ha preso del riposo e spero di averlo al più presto, Oristanio si allena bene e vedremo quando metterlo in campo».

