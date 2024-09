Cagliari, Rastelli: «Ci vogliono CATTIVERIA e CINICISMO»

Massimo Rastelli ha parlato del Cagliari e della prossima sfida di campionato contro il Napoli di Antonio Conte

È tutto pronto per Cagliari-Napoli e Massimo Rastelli, ex allenatore dei rossoblu, ne ha parlato a L’Unione Sarda. Le sue dichiarazioni prima del match contro i partenopei.

CATTIVERIA – «Il Cagliari deve essere più cattivo e cinico, perché per le occasioni che ha creato in queste partite ritengo che abbia finalizzato troppo poco».

PARTITA – «In questo avvio di stagione si tratta sempre di partite che possono regalare sorprese. Siamo all’inizio, le squadre non sono ancora a pieno regime e si arriva da una sosta per le nazionali. Il Napoli aveva tantissimi giocatori fuori e ha avuto meno tempo per preparare al meglio la gara, che prevedo molto aperta».