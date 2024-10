All’Unipol Domus il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra Cagliari Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Conclusa la pausa legata agli impegni con le nazionali è (finalmente) il momento di tornare in campo. Cagliari Torino, il match valido per la giornata numero 8ª del massimo campionato italiano, ci farà compagnia questa sera. Tra le mura dell’Unipol Dumus, si affrontano i padroni di casa allenati da Davide Nicola, contro la compagine avversaria seguita da Paolo Vanoli.

Entrambe le formazioni sono alla disperata ricerca di punti: i sardi per allontanarsi il più possibile dalla zona calda della classifica, i sabaudi per raddrizzare la propria rotta dopo i due ko inanellati contro Lazio ed Inter. Appuntamento alle 18, vediamo dunque cronaca, sintesi e diretta LIVE di Cagliari Torino.

La diretta testuale di Cagliari Torino:

🛑1′ Iniziata Cagliari Torino

3’ – Cornice di pubblico fantastica questa sera in Sardegna: quasi esaurito il fortino del Cagliari, ottima rappresentanza anche dei fan del Torino nello spicchio a loro dedicato

4′ – Il Torino lamenta un rigore: avvio fiammante per la formazione ospite. Cross filtrante per Ricci che stoppa il pallone entra in area e poi si accascia a terra dopo un presunto contatto. I granata alzano la voce, ma il signor Aureliano (molto vicino alla sfera) non assegna il penalty. Giudicata troppo livele l’identità dello scontro

8′ – Alta intesità in campo: le due squadre alzano subito i giri del motore. Partita maschia, dura, in questo avvio

10′ – Ci prova Vlasic! Tiro dalla distanza dopo un’azione ben manovrata da parte del Torino. La conclusione è però debole e non impensierisce Scuffet

13′ – Crescono i padroni di casa, i sardi mantengono il possesso palla, difende con ordine il Toro

15′ – Viola ci prova su calcio di punizione: missile terra-aria intercettato da Milinkovic-Savic che devia in calcio d’angolo

22′ – GOL ANNULLATO AL CAGLIARI: Mina si libera di Sanabria e dal limite dell’area di rigore trafigge Milinkovic Savic. Aureliano però – dopo che la sfera era entrata – ferma tutto, causa la trattenuta (evidente) dello stesso Mina ai danni dell’attaccante del Torino

26′ – Occasione Cagliari: Luperto, ben servito in area di rigore, impatta male la sfera ricevuta e nella mischia calcia alto!

30′ – Ci prova ancora Vlasic: azione fotocopia della prima chance creata dall’ex West Ham. Anche in questo caso il tiro è assai flebile!

33’ – Buon momento per la formazione ospite. Ora è il Torino a far girare bene il pallone, anche in questo caso però, scarseggiano le occasioni da rete. Complice l’ottimo schieramento degli uomini di Nicola

38′ – GOL DEL CAGLIARI: ha segnato Viola! Punizione magistralmente battuta da parte del centrocampista dei sardi. Il tiro rasoterra buca un Milinkovic non del tutto incolpevole seppur coperto dalla fitta barriera

39′ – Proteste del Toro: capannello di uomini intorno ad Aureliano. Nel mirino il fallo (a dire il vero inesistente) dal quale è scaturita la punizione realizzata in porta da Viola. Il VAR però non può in alcun modo intervenire sull’occasione (la punizione appunto assegnata dall’arbitro).

42′ – GOL DEL TORINO: pareggio immediato degli ospiti. Cross magistrale da parte di Lazaro che becca l’incornata vincente di Sanabria. Il paraguaiano salta più in alto di tutti e insacca

45′ – 2minuti di recupero!

45 + 2′ – Fine primo tempo

45′ – Inizia il secondo tempo

45′ – Cambio per il Cagliari: entra Marin, esce Luvumbo

52′ – Una sola squadra in campo: partita che sembra solo una lontana parente di quella vista nella prima frazione. I padroni di casa hanno creato già due occasione da rete nei primi 5 giri d’orologio. Toro in panne ora

55′ – GOL DEL TORINO: ha segnato Linetty! Contropiede magistrale del polacco che trafigge Scuffet con una conclusione dalla distanza e si getta tra le braccia dei compagni. Una rete che spezza il dominio cagliaritano in questo avvio di ripresa

73′ GOL DEL CAGLIARI: ha segnato Dalla sponda di Luperto, su cross di Marin, arriva Palomino che spiove più in alto di tutti e la mette alle spalle di Milinkovic-Savic!

77′ – GOL DEL CAGLIARI: Piccoli la mette in mezzo rasoterra, Coco devia il pallone e la mette alle spalle di Milinkovic-Savic!

CAGLIARI TORINO LIVE 3-2

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Luperto, Mina, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All.: Nicola

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Linetty, Ricci, Vlasic, Vojvoda; Adams, Sanabria. All.: Vanoli

ARBITRO: Aureliano