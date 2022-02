Cagliari, ufficiale il rinnovo di Aresti: il comunicato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Cagliari, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato il rinnovo del portiere Simone Aresti fino al 2023

Il Cagliari ha ufficializzato il rinnovo del portiere Simeone Aresti.

COMUNICATO – «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Simone Aresti che si lega al Club fino al 30 giugno 2023. Il portiere di Carbonia ha alle spalle una carriera plasmata dai sacrifici della gavetta. Cresciuto nel Settore giovanile rossoblù, riuscì a esordire in prima squadra il 27 maggio 2007 contro l’Ascoli.Da lì in poi gli anni in C1 con la maglia della Pistoiese e in C2 con Alghero e Savona. Sudore, talento e perseveranza gli valgono una promozione con i liguri e il salto di categoria in Serie B tra le fila di Pescara e Ternana. Di nuovo in Sardegna nella stagione 2017/18 per difendere i pali dell’Olbia, fino al ritorno a casa, nella squadra che lo aveva visto crescere e lo ha ritrovato uomo.Sardo, forte senso di appartenenza, innamorato dell’Isola e dei colori rossoblù: un punto di riferimento per i compagni, dentro e fuori il campo.Complimenti, Simone!».