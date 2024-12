Il Cagliari ha un problema: Nicolas Viola non è più lui. E i suoi gol mancano alla squadra…

Cagliari, Nicolas Viola non gira come faceva la scorsa stagione: a Davide Nicola manca il suo contributo, il paragone con la scorsa stagione

Al Cagliari sta mancando proprio lui e non è una notizia da poco. Non ci riferiamo meramente al calcolo delle presenze, ma al contributo che Nicolas Viola è in grado di fornire e che quest’anno ancora non si è manifestato pienamente. Ovvio, il contesto e il mister sono diversi, ma resta il fatto che di questi tempi nel 2023-24 aveva già illuminato due partite in maniera totale: il 4-3 con il Frosinone, dove si era rivelato decisivo nel trascinare la squadra; la gara appena successiva, quella contro il Genoa, vinta 2-1 anche grazie alla sua rete, che aveva fatto parlare di lui come del “talismano” del Cagliari.

Con Davide Nicola non si sta ripetendo quanto si era visto. Finora il fantasista ha veramente brillato in una sola circostanza, contro il Torino. Dove oltre ad avere siglato il suo tredicesimo gol nella massima serie, ha dimostrato ampiamente che quando è in giornata è il più fastidioso dei suoi. Di contro, non sono mancati alcuni passaggi a vuoto, persino in una gara come quella all’Allianz Stadium dove pure i sardi sono tornati a casa con un punto importantissimo. L’anno scorso ha chiuso il campionato con 5 reti. Riuscirà a ripetersi?