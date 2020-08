Cagliari Zenga, le parole dell’ex tecnico: «Non me lo aspettavo». Ecco i motivi della rottura e le parole de L’uomo ragno

L’ex tecnico del Cagliari Walter Zenga ha deciso di rispondere via Instagram alle domande dei suoi follower:

«Tutte le scelte lavorative che ho fatto finora sono valse la pena perché mi hanno permesso di vivere, andare in giro per il mondo e conoscere gente speciale. Per tanti motivi non mi aspettavo di interrompere il rapporto col Cagliari. C’erano tante cose che non mi erano chiare ma devo comunque ringraziare per l’affetto che mi è stato dato. Tredici partite in quaranta giorni e due sole con Nainggolan, con Joao Pedro che faceva infiltrazioni. Valuto comunque positivamente l’esperienza. Non è stato semplice perché venivamo da tre mesi di lockdown e la squadra non vinceva da tanto tempo. La prossima volta chiedo un biennale».