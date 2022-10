Caicedo: «Lazio? Sarei tornato e tornerei di corsa a gennaio, se mi richiamassero»

L’ex attaccante della Lazio, Caicedo, ha parlato del suo passato in biancoceleste esprimendo il desiderio di tornare

Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, ha parlato a Il Messaggero di un eventuale ritorno in biancoceleste. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

LAZIO – «Qui (in Arabia ndr) va tutto bene, soprattutto adesso che ho iniziato a vincere, ma io sarei rimasto a vita alla Lazio. Non so chi ha deciso che dovevo andare via, ho un grande rimpianto, purtroppo le cose non sono andate come volevo. Eppure il mio cuore è rimasto lì, ho tanti bei ricordi, seguo sempre la squadra e tifo. Sarei tornato e tornerei di corsa a gennaio, se mi richiamassero».

