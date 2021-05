Cairo attacca la Superlega: «Un attentato al calcio, solo averci pensato è grave» – VIDEO

Il presidente del Torino Urbano Cairo è tornato a parlare della Superlega

(dal nostro inviato a Superga) – Urbano Cairo, presidente del Torino, a margine della commemorazione del Grande Torino a Superga è tornato a parlare della Superlega.

«Abbiamo un’Assemblea domani dove all’ordine del giorno c’è il tema Superlega, prenderemo in esame quello che è successo. Aver pensato quel tipo di competizione è grave, quando venne fuori io la definii un attentato al calcio. Quello che conta è la competizione, i cambiamenti che avvengono in una partita in pochi minuti: il calcio è bello per quello, non perché qualcuno ha più diritti rispetto che gli altri. Provvedimenti? Non lo so… Una cosa importante è che a livello di FIGC si è detto che se una squadra vuole partecipare al campionato e alle competizioni UEFA deve abbandonare l’idea Superlega»