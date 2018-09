Cairo ha fatto 13: «Toro, che crescita! Ecco i miei momenti più belli»

Il presidente del Torino ha festeggiato i 13 anni di presidenza con la vittoria sulla Spal. Ecco le parole di Cairo

Urbano Cairo ha fatto 13! Il presidente del Torino ha festeggiato i suoi primi 13 anni di presidenza granata con il successo del Toro di Mazzarri sulla Spal. Sono passati 13 anni da quel 2 settembre 2005, da quando Sergio Chiamparino, allora Sindaco di Torino, annunciò l’acquisto della società granata da parte dell’imprenditore piemontese. «Era il 2 settembre 2005 quando diventai presidente del Torino, subito un aumento di capitale da 10 milioni, altri 15 di fideiussioni per garantire gli stipendi dei giocatori in un club appena fallito, 7 giorni di campagna acquisti a mercato chiuso e 10 calciatori comprati» ha detto il presidente ieri. Il numero uno granata è il secondo più longevo di sempre dopo Pianelli, che guidò il Toro dal 1963 al 1982.

Una lunga storia d’amore che ha portato il Toro nuovamente in Europa. «La vittoria al San Mames contro l’Athletic Bilbao rimane uno dei momenti più belli ma prima metto l’11 giugno 2006, lo spareggio con il Mantova, la promozione in serie A, l’emozione condivisa con 60 mila tifosi». Ci sono stati anche dei momenti difficili, come la Serie B, il dover girare con la scorta, ma il presidente non ha mai pensato di lasciare, neppure nei momenti difficili, il suo Torino. Ora il Toro è una garanzia e il presidente non smette di sognare: «Per quattro volte negli ultimi 5 anni abbiamo chiuso nella parte sinistra della classifica. Abbiamo 3 giocatori in prestito mentre siamo noi ad aver prestato Ljajic, Niang, Bonifazi e Milinkovic Savic». Una crescita significativa che la dice lunga sugli investimenti del presidente granata, giunto al suo tredicesimo anno al Toro.