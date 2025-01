Torno, Cairo svela: «Juve? Vi dico cos’è successo con Graziani pre derby. Sul mercato c’è la volontà di far bene, ecco gli obiettivi per gennaio»

Urbano Cairo si confessa sul mercato del suo Torino e il derby con la Juve, spazio anche ad un retroscena sull’ex Graziani, così ieri il patron del Toro

Cos’hanno in comune Urbano Cairo e Donald Trump? Probabilmente poco, per non dire nulla. Eppure, il patron del Torino e il futuro presidente degli Stati Uniti sono i due protagonisti della battuta ironicamente ‘scagliata’ da Edi Rama – primo ministro dell’Albania – ieri pomeriggio in quel di Roma in occasione della presentazione del Giro d’Italia 2025. Se le prime tappe della prossima edizione della competizione ciclistica targata Rcs si svolgeranno infatti nel Paese delle Aquile è infatti (anche) per merito del duro e lungo negoziato intavolato negli scorsi mesi tra il politico albanese e l’editore alessandrino. Tant’è che lo stesso Rama ha ‘consigliato’ alla Groenlandia di affidarsi all’imprenditore granata per far fronte alle rivendicazioni territoriali a stelle e strisce del Tycoon.

Ironia a parte, oltre sviscerare numeri, date e suggestioni legate al Giro, dalla Sala Petrassi presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cairo ha avuto anche modo di soffermarsi sul suo Torino. Al termine della seduta, il classe ‘57 di Masio ha fatto il punto con i giornalisti preseni in modo particolare sulle mire espansionistiche del club piemontese per quanto concerne la finestra del calciomercato invernale attualmente in corso. Spazio anche all’ultimo derby pareggiato per 1-1 in casa con la Juventus e la visita dell’ex bandiera Ciccio Graziani al centro sportivo Filadelfia il giorno prima della stracittadina sabauda. Così Urbano Cairo ieri, le parole raccolte da La Stampa.

Il patron del Torino Urbano Cairo durante la presentazione del giro d'Italia 2025 ieri pomeriggio a Roma:

URBANO CAIRO E IL SIPARIETTO SU EDI RAMA – «Rama è un osso durissimo – scherza il presidente granata e di Rcs, durante la presentazione romana del Giro d’Italia, con il primo ministro albanese – e me lo ha dimostrato col Giro: di quindici partenze all’estero, secondo voi, quale è stato il Paese che ha pagato di meno?»

L’aneddoto: «L’ho conosciuto in tribuna durante un Inter-Juventus, era composto, e mi chiesi per chi tifasse: mi ha detto che è della Juve e delle squadre allenate da Mourinho; quindi è bianconero»

UN COMMENTO SUL MERCATO INVERNALE DEL SUO TORINO – «Se è più difficile trattare con lui o affrontare il mercato di gennaio? La sessione invernale è sempre particolare, ma da parte mia c’è tutta la voglia di dare a Vanoli i rinforzi necessari. Ma a volte quello che si vuole compiere con ogni sforzo possibile non è sempre conciliabile con le esigenze degli altri: non posso certo costringere gli altri club a vendere giocatori che non vogliono cedere».

E poi ancora: «Noi faremo gli innesti necessari e non ci dispiacerebbe riuscirci anche velocemente. Vedremo in quanto tempo, ma la volontà di rinforzare il Toro non mi manca. Stiamo lavorando duramente per quello».

IL PAREGGIO PER 1-1 NEL DERBY CON LA JUVE – «Il Toro del derby mi è piaciuto tanto. La squadra ha giocato con la grinta giusta e dato l’anima: la voglia di vincere non deve mai mancare, ma nell’affrontare un derby diventa ancora di più importante. Merito anche dell’opera di motivazione all’ambiente compiuta nella settimana precedente: la visita al Filadelfia di Ciccio Graziani, un mio amico, ha fatto piacere a Vanoli e al gruppo».

La chiosa finale di Cairo: «Così come l’allenamento a porte aperte. Abbiamo fatto di tutto e di più e i ragazzi hanno reagito. Non è arrivata la vittoria, ma il Toro ha fatto una grande partita. Soprattutto dopo aver incassato un gol a freddo, mantenendo la calma, reagendo, pareggiando e creando le occasioni per battere la Juve».