Petrachi-Roma, ora ad Urbano Cairo sorge un dubbio: «Ma i contatti tra loro sarebbero scorretti»

I giorni passano e le voci si rincorrono. Senza fermarsi, nonostante tutto. E allora, sull’ipotetica trattativa tra Gianluca Petrachi e la Roma, anche il presidente granata Urbano Cairo rivede la propria posizione. Dopo aver a lungo chiuso la porta ad ogni scenario, forte di un contratto che per un anno ancora legherà il ds al Toro.

Una presa di posizione, da parte di Cairo, cui non ne è però mai seguita una analoga da parte dello stesso Petrachi. Che nicchia nell’ombra e che, a questo punto, il numero uno granata vuole portare allo scoperto per fare chiarezza sulla vicenda. «Ha ancora un anno di contratto con noi, e a me questo tanto basta – ha spiegato Cairo su RMC Sport -. Ma devo dire che non sarebbe bello se ci fossero davvero dei contatti tra le parti in questo momento, a maggior ragione per il fatto che la Roma rappresenta per noi una diretta concorrente in classifica…».