Infortunio Calabria, il Milan non vuole forzare: le tempistiche

Il Milan ha deciso di non correre nessun rischio per il recupero dall’infortunio di Davide Calabria: Empoli nel mirino ma senza forzare

Il Milan non vuole forzare i tempi di recupero per Davide Calabria. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino classe ’96 sta correndo verso il rientro ma i rossoneri puntano a convocarlo per l’Empoli.

Dunque nel weekend potrebbe non giocare ancora l’esterno, per essere poi a pieno ritmo per la sfida di mercoledì, turno infrasettimanale prima di Natale.