Calabria Milan, salta il rinnovo di contratto! A fine stagione il capitano dirà addio ai rossoneri

Calabria Milan, salta la trattativa per il rinnovo di contratto! A fine stagione il capitano dirà addio ai rossoneri. Le ultime

I prossimi mesi saranno gli ultimi di Davide Calabria con la maglia del Milan. In base a quanto riferito da Gazzetta.it, infatti, sarebbe dunque saltata la trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2025 con i rossoneri.

A meno perciò di clamorose sorprese, il capitano “non giocatore” dirà addio ai rossoneri a fine stagione, chiudendo così una lunga carriera che l’ha visto protagonista sempre e solo per il Milan, sin dalle giovanili. Una storia che quindi finirà anticipatamente.