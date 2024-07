Calafiori, l’ex fidanzata CHIARISCE: «Non ho TikTok, le notizie sono FALSE. Qualcuno si sta spacciando per me»

Il chiarimento di Benedetta Boeme, ex fidanzata di Riccardo Calafiori, sulle voci circolate nelle ultime ore

Benedetta Boeme, ex fidanzata di Riccardo Calafiori, è intervenuta tramite il proprio profilo Instagram per chiarire le notizie circolate nelle ultime ore. Su TikTok era infatti circolato un suo video in cui annunciava il passaggio del difensore del Bologna all’Arsenal. Un profilo che si è però rivelato fake.

CHIARIMENTO – «Mi trovo costretta a dover scrivere che non ho nessun profilo TikTok. Qualcuno si sta spacciando per me e sta scrivendo cose non vere. Questo è il mio unico profilo social, io non mai parlato di nulla e mai lo farò. Chiedo gentilmente a chiunque abbia aperto la pagina TikTok fingendo che sia io e scrivendo cose personali e delicata, che poi vengono riportate su articoli, di chiudere immediatamente il profilo, altrimenti mi muoverò per vie legali».