Calciomercato, i giocatori in scadenza nel 2019: i calciatori di Serie A, Premier, Bundesliga, Liga e Ligue 1 che potrebbero svincolarsi a fine stagione

Tanti campioni, veterani che hanno fatto la storia recente del calcio europeo e nomi che non hanno lasciato il segno. Sono numerosi i calciatori in scadenza nel 2019 che militano nei maggiori campionati europei. Tra Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, al momento, si contano circa 300 giocatori col contratto in scadenza nel prossimo giugno. Andiamo a vedere, campionato per campionato, i nomi di tutti i calciatori pronti a svincolarsi nella prossima estate, con tante idee per potenziali affari di calciomercato.

Calciatori in scadenza nel 2019 in Serie A

Atalanta : Berat Djimsiti (d, 1993).

: Berat Djimsiti (d, 1993). Bologna : Rodrigo Palacio (a, 1982).

: Rodrigo Palacio (a, 1982). Cagliari : Marco Sau (a, 1987), Luca Cigarini (c, 1986), Marco Andreolli (d, 1986), Darijo Srna (td, 1982), Daniele Dessena (c, 1987), Fabio Pisacane (d, 1986), Simone Padoin (c, 1984), Rafael (p, 1982).

: Marco Sau (a, 1987), Luca Cigarini (c, 1986), Marco Andreolli (d, 1986), Darijo Srna (td, 1982), Daniele Dessena (c, 1987), Fabio Pisacane (d, 1986), Simone Padoin (c, 1984), Rafael (p, 1982). Chievo Verona : Nicola Rigoni (c, 1990), Stefano Sorrentino (p, 1979), Antonio Cinelli (c, 1989), Sergio Pellissier (a, 1979), Nicolas Frey (td, 1984), Bostjan Cesar (d,1982).

: Nicola Rigoni (c, 1990), Stefano Sorrentino (p, 1979), Antonio Cinelli (c, 1989), Sergio Pellissier (a, 1979), Nicolas Frey (td, 1984), Bostjan Cesar (d,1982). Empoli : Afriyie Acquah (c, 1992), Matias Silvestre (d, 1984), Marcel Buchel (c, 1991), Luca Bittante (td, 1993), Levan Mchedlidze (a, 1990), Manuel Pasqual (ts, 1982), Domenico Maietta (d, 1982), Matteo Brighi (c, 1981).

: Afriyie Acquah (c, 1992), Matias Silvestre (d, 1984), Marcel Buchel (c, 1991), Luca Bittante (td, 1993), Levan Mchedlidze (a, 1990), Manuel Pasqual (ts, 1982), Domenico Maietta (d, 1982), Matteo Brighi (c, 1981). Fiorentina : Abdou Diakhate (c, 1998).

: Abdou Diakhate (c, 1998). Frosinone : Mirko Gori (d, 1993), Daniel Ciofani (a, 1985), Danilo Soddimo (c, 1987), Cristian Molinaro (ts, 1983), Paolo Sammarco (c, 1983).

: Mirko Gori (d, 1993), Daniel Ciofani (a, 1985), Danilo Soddimo (c, 1987), Cristian Molinaro (ts, 1983), Paolo Sammarco (c, 1983). Genoa : Goran Pandev (a, 1983), Nicolas Spolli (d, 1983).

: Goran Pandev (a, 1983), Nicolas Spolli (d, 1983). Juventus : Andrea Barzagli (d, 1981).

: Andrea Barzagli (d, 1981). Inter : Miranda (d, 1984), Andrea Ranocchia (d, 1988), Daniele Padelli (p, 1985), Tommaso Berni (p, 1983).

: Miranda (d, 1984), Andrea Ranocchia (d, 1988), Daniele Padelli (p, 1985), Tommaso Berni (p, 1983). Lazio : Jordan Lukaku (ts, 1994), Martin Caceres (d, 1987), Dusan Basta (td, 1984), Mauricio (d, 1988), Ravel Morrison (tq, 1993), Lorenzo Filippini (ts, 1995), Brayan Perea (a, 1993),

: Jordan Lukaku (ts, 1994), Martin Caceres (d, 1987), Dusan Basta (td, 1984), Mauricio (d, 1988), Ravel Morrison (tq, 1993), Lorenzo Filippini (ts, 1995), Brayan Perea (a, 1993), Milan : Andrea Bertolacci (c,1991), Ignazio Abate (td, 1986), Cristian Zapata (dc, 1986), José Mauri (c, 1996), Riccardo Montolivo (c, 1985).

: Andrea Bertolacci (c,1991), Ignazio Abate (td, 1986), Cristian Zapata (dc, 1986), José Mauri (c, 1996), Riccardo Montolivo (c, 1985). Parma : Jonathan Biabiany (a, 1988), Luca Rigoni (c, 1984), Yves Baraye (a, 1992), Simone Iacoponi (td, 1987), Bruno Alves (d, 1981), Matteo Scozzarella (c, 1988), Marcello Gazzola (td, 1985), Emanuele Calaiò (a, 1982), Pierluigi Frattali (p, 1985), Massimo Gobbi (ts, 1980), Gianni Munari (c, 1983).

: Jonathan Biabiany (a, 1988), Luca Rigoni (c, 1984), Yves Baraye (a, 1992), Simone Iacoponi (td, 1987), Bruno Alves (d, 1981), Matteo Scozzarella (c, 1988), Marcello Gazzola (td, 1985), Emanuele Calaiò (a, 1982), Pierluigi Frattali (p, 1985), Massimo Gobbi (ts, 1980), Gianni Munari (c, 1983). Roma : Daniele De Rossi (c, 1983).

: Daniele De Rossi (c, 1983). Sampdoria : Fabio Quagliarella (a, 1983), Edgar Barreto (c, 1984), Rafael (p, 1990).

: Fabio Quagliarella (a, 1983), Edgar Barreto (c, 1984), Rafael (p, 1990). Sassuolo : Alessandro Matri (a, 1984), Gianluca Pegolo (p, 1981).

: Alessandro Matri (a, 1984), Gianluca Pegolo (p, 1981). Spal : Johan Djourou (d, 1987), Sergio Floccari (a, 1981), Jacopo Murano (a, 1990), Giacomo Poluzzi (p, 1988).

: Johan Djourou (d, 1987), Sergio Floccari (a, 1981), Jacopo Murano (a, 1990), Giacomo Poluzzi (p, 1988). Torino : Salvador Ichazo (p, 1992), Emiliano Moretti (d, 1981), Antonio Rosati (p, 1983)

: Salvador Ichazo (p, 1992), Emiliano Moretti (d, 1981), Antonio Rosati (p, 1983) Udinese: Valon Behrami (c, 1985), Molla Wague (d, 1991), Gaspar Iniguez (c, 1994).

Calciatori in scadenza nel 2019 in Premier League

Arsenal : Aaron Ramsey (c, 1990), Danny Welbeck (a, 1990), Nacho Monreal (ts, 1986), Petr Cech (p, 1982), Stephan Lichtsteiner (td, 1984).

: Aaron Ramsey (c, 1990), Danny Welbeck (a, 1990), Nacho Monreal (ts, 1986), Petr Cech (p, 1982), Stephan Lichtsteiner (td, 1984). Brighton : Gleenn Murray (a, 1983), Gaetan Bong (ts, 1988), Biram Kayal (c, 1988), Bruno (td, 1980).

: Gleenn Murray (a, 1983), Gaetan Bong (ts, 1988), Biram Kayal (c, 1988), Bruno (td, 1980). Bournemouth : Artur Boruc (p, 1980).

: Artur Boruc (p, 1980). Burnley : Jeff Hendrick (c, 1992), Sam Vokes (a, 1989), Phil Bardsley (td, 1985), Anders Lindegaard (p, 1984).

: Jeff Hendrick (c, 1992), Sam Vokes (a, 1989), Phil Bardsley (td, 1985), Anders Lindegaard (p, 1984). Cardiff : Kennet Zohore (a, 1994), Bruno Ecuele Manga (d, 1988), Aron Gunnarsson (c, 1989), Anthony Pilkington (a, 1988), Loic Damour (c, 1991), Jazz Richards (td, 1991), Kadeem Harris (c, 1993), Brian Murphy (p, 1983).

: Kennet Zohore (a, 1994), Bruno Ecuele Manga (d, 1988), Aron Gunnarsson (c, 1989), Anthony Pilkington (a, 1988), Loic Damour (c, 1991), Jazz Richards (td, 1991), Kadeem Harris (c, 1993), Brian Murphy (p, 1983). Chelsea : Cesc Fabregas (c, 1987), David Luiz (d, 1987), Olivier Giroud (a, 1986), Gary Cahill (d, 1985), Lucas Piazon (a, 1994), Willy Caballero (p, 1981), Robert Green (p, 1980).

: Cesc Fabregas (c, 1987), David Luiz (d, 1987), Olivier Giroud (a, 1986), Gary Cahill (d, 1985), Lucas Piazon (a, 1994), Willy Caballero (p, 1981), Robert Green (p, 1980). Crystal Palace : Jason Puncheon (tq, 1986), Pape Souaré (ts, 1990), Martin Kelly (td, 1990), Jonathan Williams (tq, 1993), Julian Speroni (p, 1979).

: Jason Puncheon (tq, 1986), Pape Souaré (ts, 1990), Martin Kelly (td, 1990), Jonathan Williams (tq, 1993), Julian Speroni (p, 1979). Everton : Leighton Baines (ts, 1984), Phil Jagielka (d, 1982), Tyias Browning (d, 1994).

: Leighton Baines (ts, 1984), Phil Jagielka (d, 1982), Tyias Browning (d, 1994). Fulham : Stefan Johansen (c, 1991), Floyd Ayité (a, 1988), Neeskens Kebano (tq, 1992), Denis Odoi (td, 1988).

: Stefan Johansen (c, 1991), Floyd Ayité (a, 1988), Neeskens Kebano (tq, 1992), Denis Odoi (td, 1988). Huddersfield : Laureent Depoitre (a, 1988), Danny Williams (c, 1989), Erik Durm (td, 1992), Ryan Schofield (p, 1999).

: Laureent Depoitre (a, 1988), Danny Williams (c, 1989), Erik Durm (td, 1992), Ryan Schofield (p, 1999). Leicester : Shinji Okazaki (a, 1986), Christian Fuchs (ts, 1986), Danny Simpson (td, 1986), Wes Morgan (d, 1984), Yohan Benalouane (d, 1987).

: Shinji Okazaki (a, 1986), Christian Fuchs (ts, 1986), Danny Simpson (td, 1986), Wes Morgan (d, 1984), Yohan Benalouane (d, 1987). Liverpool : James Milner (c, 1986), Daniel Sturridge (a, 1989), Alberto Moreno (ts, 1992), Lazar Markovic (a, 1994).

: James Milner (c, 1986), Daniel Sturridge (a, 1989), Alberto Moreno (ts, 1992), Lazar Markovic (a, 1994). Manchester City : Eliaquim Mangala (d, 1991), Vincent Kompany (d, 1986), Brahim Diaz (tq, 1999).

: Eliaquim Mangala (d, 1991), Vincent Kompany (d, 1986), Brahim Diaz (tq, 1999). Manchester United : David de Gea (p, 1990), Anthony Martial (a, 1995), Juan Mata (c, 1988), Ander Herrera (c, 1989), Phil Jones (d, 1992), Chris Smalling (d, 1989), Luke Shaw (ts, 1995), Matteo Darmian (td, 1989), Antonio Valencia (td, 1985), Ashley Young (c, 1985), Andreas Pereira (tq, 1996).

: David de Gea (p, 1990), Anthony Martial (a, 1995), Juan Mata (c, 1988), Ander Herrera (c, 1989), Phil Jones (d, 1992), Chris Smalling (d, 1989), Luke Shaw (ts, 1995), Matteo Darmian (td, 1989), Antonio Valencia (td, 1985), Ashley Young (c, 1985), Andreas Pereira (tq, 1996). Newcastle : Mohamed Diamé (c, 1987).

: Mohamed Diamé (c, 1987). Southampton : Steven Davis (c, 1985).

: Steven Davis (c, 1985). Tottenham : Toby Alderweireld (d, 1989), Jan Vertonghen (d, 1987), Mousa Dembélé (c, 1987), Fernando Llorente (a, 1985), Michel Vorm (p, 1983).

: Toby Alderweireld (d, 1989), Jan Vertonghen (d, 1987), Mousa Dembélé (c, 1987), Fernando Llorente (a, 1985), Michel Vorm (p, 1983). Watford : Miguel Britos (d, 1985), Younes Kaboul (d, 1986), Heurelho Gomes (p, 1981).

: Miguel Britos (d, 1985), Younes Kaboul (d, 1986), Heurelho Gomes (p, 1981). West Ham : Andy Carroll (a, 1989), Declan Rice (d, 1999), Pablo Zabaleta (td, 1985), Adrian (p, 1987).

: Andy Carroll (a, 1989), Declan Rice (d, 1999), Pablo Zabaleta (td, 1985), Adrian (p, 1987). Wolverhampton: Dominic Iorfa (td, 1995).

Calciatori in scadenza nel 2019 in Bundesliga

Augsburg : Ja-cheol Koo (tq, 1989), Kostantinos Stafylidis (ts, 1993), Daniel Baier (c, 1984), Dong-won Ji (a, 1991), Jan-Ingwer Callsen-Bracker (d, 1984), Christoph Janker (d, 1985).

: Ja-cheol Koo (tq, 1989), Kostantinos Stafylidis (ts, 1993), Daniel Baier (c, 1984), Dong-won Ji (a, 1991), Jan-Ingwer Callsen-Bracker (d, 1984), Christoph Janker (d, 1985). Bayer Leverkusen : Ramazan Ozcan (p, 1984), Thorsten Kirchsbaum (p, 1987), Jakub Bednarczyk (td, 1999), Tomasz Kucz (p, 1999).

: Ramazan Ozcan (p, 1984), Thorsten Kirchsbaum (p, 1987), Jakub Bednarczyk (td, 1999), Tomasz Kucz (p, 1999). Bayern Monaco : Arjen Robben (a, 1984), Franck Ribery (a, 1983), Rafinha (td, 1985).

: Arjen Robben (a, 1984), Franck Ribery (a, 1983), Rafinha (td, 1985). Borussia Dortmund : Dzenis Burnic (c, 1992), Eric Oelschlagel (p, 1995).

: Dzenis Burnic (c, 1992), Eric Oelschlagel (p, 1995). Borussia Monchengladbach : Josip Drmic (a, 1992), Patrick Herrmann (c, 1991), Raffael (a, 1985), Oscar Wendt (ts, 1985), Tobias Sippel (p, 1988), Florian Mayer (d, 1988).

: Josip Drmic (a, 1992), Patrick Herrmann (c, 1991), Raffael (a, 1985), Oscar Wendt (ts, 1985), Tobias Sippel (p, 1988), Florian Mayer (d, 1988). Eintracht Francoforte : Marco Fabian (tq, 1989), Gelson Fernandes (c, 1986), Taleb Tawatha (ts, 1992), Marco Russ (d, 1985), Makoto Hasebe (c, 1984), Branimir Hrgota (a, 1993), Jan Zimmermann (p, 1985), Patrice Kabuya (c, 2000), Tobias Stirl, (p, 2000), Nelson Mandela Mbouhom (a, 1999), Mischa Hauser (a, 2000).

: Marco Fabian (tq, 1989), Gelson Fernandes (c, 1986), Taleb Tawatha (ts, 1992), Marco Russ (d, 1985), Makoto Hasebe (c, 1984), Branimir Hrgota (a, 1993), Jan Zimmermann (p, 1985), Patrice Kabuya (c, 2000), Tobias Stirl, (p, 2000), Nelson Mandela Mbouhom (a, 1999), Mischa Hauser (a, 2000). Fortuna Dusseldorf : Michael Rensing (p, 1984), Adam Bodzek (c, 1985), Oliver Fink (c, 1982), Kianz Froese (c, 1996), Taylan Duman (c, 1997).

: Michael Rensing (p, 1984), Adam Bodzek (c, 1985), Oliver Fink (c, 1982), Kianz Froese (c, 1996), Taylan Duman (c, 1997). Friburgo : Tim Kleindienst (a, 1995), Caleb Stanko (c, 1993).

: Tim Kleindienst (a, 1995), Caleb Stanko (c, 1993). Hannover : Marvin Bakalorz (c, 1989), Oliver Sorg (td, 1990), Edgar Prib (c, 1989), Felipe (d, 1987).

: Marvin Bakalorz (c, 1989), Oliver Sorg (td, 1990), Edgar Prib (c, 1989), Felipe (d, 1987). Hertha Berlino : Per Ciljan Skjelbred (c, 1987), Fabian Lustenberger (c, 1988), Vedad Ibisevic (a, 1984), Thomas Kraft (p, 1988), Palko Dardai (a, 1999), Florian Baak (d, 1999), Julius Kade (tq, 1999), Marius Gersbeck (p, 1995), Maurice Covic (a, 1998), Dennis Smarsch (p, 1999), Jonathan Klinsmann (p, 1997), Sinan Kurt (a, 1996), Sidney Friede (c, 1998).

: Per Ciljan Skjelbred (c, 1987), Fabian Lustenberger (c, 1988), Vedad Ibisevic (a, 1984), Thomas Kraft (p, 1988), Palko Dardai (a, 1999), Florian Baak (d, 1999), Julius Kade (tq, 1999), Marius Gersbeck (p, 1995), Maurice Covic (a, 1998), Dennis Smarsch (p, 1999), Jonathan Klinsmann (p, 1997), Sinan Kurt (a, 1996), Sidney Friede (c, 1998). Hoffenheim : Adam Szalai (a, 1987), Alexander Stolz (p, 1983).

: Adam Szalai (a, 1987), Alexander Stolz (p, 1983). Mainz : Giulio Donati (td, 1990), Emil Beerggreen (a, 1993), René Adler (p, 1985), Niko Bungert (d, 1986), Karim Onisiwo (a, 1992), Gaetan Bussmann (ts, 1991).

: Giulio Donati (td, 1990), Emil Beerggreen (a, 1993), René Adler (p, 1985), Niko Bungert (d, 1986), Karim Onisiwo (a, 1992), Gaetan Bussmann (ts, 1991). Norimberga : Ondrej Petrak (c, 1992), Edgar Salli (a, 1992), Dennis Lippert (ts, 1996), Patric Klandt (p, 1983).

: Ondrej Petrak (c, 1992), Edgar Salli (a, 1992), Dennis Lippert (ts, 1996), Patric Klandt (p, 1983). RB Lipsia : Julian Krahl (p, 2000), Emre Aslan (a, 1999), Erik Majetschak (c, 2000).

: Julian Krahl (p, 2000), Emre Aslan (a, 1999), Erik Majetschak (c, 2000). Schalke 04 : Johannes Geis (c, 1993), Franco Di Santo (a, 1989), Naldo (d, 1982), Sascha Riether (td, 1983), Michael Langer (p, 1985), Banjamin Goller (a, 1999).

: Johannes Geis (c, 1993), Franco Di Santo (a, 1989), Naldo (d, 1982), Sascha Riether (td, 1983), Michael Langer (p, 1985), Banjamin Goller (a, 1999). Stoccarda : Andreas Beck (td, 1987), Christian Gentner (c, 1985), Dennis Aogo (ts, 1987), Alexander Mayer (p, 1991), Hans Nunoo Sarpei (c, 1998).

: Andreas Beck (td, 1987), Christian Gentner (c, 1985), Dennis Aogo (ts, 1987), Alexander Mayer (p, 1991), Hans Nunoo Sarpei (c, 1998). Werder Brema : Max Kruse (a, 1988), Theodor Gebre Selassie (td, 1986), Aron Johannsson (a, 1990), Luca Caldirola (d, 1991), Claudio Pizarro (a, 1978), Thanos Petsos (c, 1991), Johannes Eggestein (a, 1998), Michael Zetterer (p, 1995), Jaroslav Drobny (p, 1979).

: Max Kruse (a, 1988), Theodor Gebre Selassie (td, 1986), Aron Johannsson (a, 1990), Luca Caldirola (d, 1991), Claudio Pizarro (a, 1978), Thanos Petsos (c, 1991), Johannes Eggestein (a, 1998), Michael Zetterer (p, 1995), Jaroslav Drobny (p, 1979). Wolfsburg: Paul Verhaegh (td, 1983), Jakub Blaszczykowski (c, 1985), Sebastian Jung (td, 1990).

Calciatori in scadenza nel 2019 in Liga

Alaves : Ibai Gomez (a, 1989), Manu Garcia (c, 1986), Carlos Vigaray (td, 1994).

: Ibai Gomez (a, 1989), Manu Garcia (c, 1986), Carlos Vigaray (td, 1994). Athletic Club Bilbao : Iker Muniain (a, 1992), Markel Susaeta (a, 1987), Oscar de Marcos (td, 1989), Ander Iturraspe (c, 1989), Mikel Balenziaga (ts, 1988), Mikel Rico (c, 1984), Alex Remiro (p, 1995), Aritz Aduriz (a, 1981).

: Iker Muniain (a, 1992), Markel Susaeta (a, 1987), Oscar de Marcos (td, 1989), Ander Iturraspe (c, 1989), Mikel Balenziaga (ts, 1988), Mikel Rico (c, 1984), Alex Remiro (p, 1995), Aritz Aduriz (a, 1981). Atletico Madrid : Diego Godin (d, 1986), Filipe Luis (ts, 1985), Juanfran (td, 1985).

: Diego Godin (d, 1986), Filipe Luis (ts, 1985), Juanfran (td, 1985). Barcellona : Munir El Haddadi (a, 1995), Thomas Vermaelen, (d, 1985), Sergi Samper (c, 1995).

: Munir El Haddadi (a, 1995), Thomas Vermaelen, (d, 1985), Sergi Samper (c, 1995). Celta Vigo : Nemanja Radoja (c, 1993), Gustavo Cabral (d, 1985), Sergio Alvarez (p, 1986), Dennis Eckert (a, 1997).

: Nemanja Radoja (c, 1993), Gustavo Cabral (d, 1985), Sergio Alvarez (p, 1986), Dennis Eckert (a, 1997). Eibar : Sergi Enrich (a, 1990), Anaitz Arbilla (d, 1987), Charles (a, 1984), Jordi Calavera (td, 1995), Pape Diop (c, 1986), Ivan Ramis (d, 1984), Asier Riesgo (p, 1983).

: Sergi Enrich (a, 1990), Anaitz Arbilla (d, 1987), Charles (a, 1984), Jordi Calavera (td, 1995), Pape Diop (c, 1986), Ivan Ramis (d, 1984), Asier Riesgo (p, 1983). Espanyol : Roberto (p, 1986), Sergio Garcia (a, 1983), Javi Lopez (td, 1986), Oscar Duarte (d, 1989).

: Roberto (p, 1986), Sergio Garcia (a, 1983), Javi Lopez (td, 1986), Oscar Duarte (d, 1989). Getafe : Francisco Portillo (tq, 1990), Jorge Molina (a, 1982).

: Francisco Portillo (tq, 1990), Jorge Molina (a, 1982). Girona : Jonas Ramalho (d, 1993), Bono (p, 1991), Gorka Iraizoz (p, 1981).

: Jonas Ramalho (d, 1993), Bono (p, 1991), Gorka Iraizoz (p, 1981). Huesca : Rajko Brezancic (ts, 1989), Jorge Pulido (d, 1991), Carlos Akapo (td, 1993), Jorge Miramion (td, 1989), Lluis Sastre (c, 1986), Roberto Sanmtamaria (p, 1985), Juan Aguilera (c, 1985), Juanjo Camacho (tq, 1980).

: Rajko Brezancic (ts, 1989), Jorge Pulido (d, 1991), Carlos Akapo (td, 1993), Jorge Miramion (td, 1989), Lluis Sastre (c, 1986), Roberto Sanmtamaria (p, 1985), Juan Aguilera (c, 1985), Juanjo Camacho (tq, 1980). Leganes : Unai Bustinza (d, 1992), Mauro dos Santos (d, 1989), Raul Garcia (ts, 1989), Ivan Cuellar (p, 1984).

: Unai Bustinza (d, 1992), Mauro dos Santos (d, 1989), Raul Garcia (ts, 1989), Ivan Cuellar (p, 1984). Levante : Sergio Postigo (d, 1988), Tono (ts, 1989), Jason (a, 1994), Pedro Lopez (td, 1983).

: Sergio Postigo (d, 1988), Tono (ts, 1989), Jason (a, 1994), Pedro Lopez (td, 1983). Rayo Vallecano : Alejandro Galvez (d, 1989), Tito, (td, 1985), Gorka Elustondo (c, 1987), Javi Guerra (a, 1982), José Antonio Dorado (d, 1982).

: Alejandro Galvez (d, 1989), Tito, (td, 1985), Gorka Elustondo (c, 1987), Javi Guerra (a, 1982), José Antonio Dorado (d, 1982). Real Sociedad : David Zurutuza (c, 1986).

: David Zurutuza (c, 1986). Siviglia : Gabriel Mercado (d, 1987), Borja Lasso (a, 1994).

: Gabriel Mercado (d, 1987), Borja Lasso (a, 1994). Valladolid : Michel (tq, 1988), Nacho Martinez (ts, 1989), Alberto Guitian (d, 1990), Antonito (td, 1987), Antonio Cotan (c, 1995), Javi Moyano (td, 1986), Borja Fernandez (c, 1981).

: Michel (tq, 1988), Nacho Martinez (ts, 1989), Alberto Guitian (d, 1990), Antonito (td, 1987), Antonio Cotan (c, 1995), Javi Moyano (td, 1986), Borja Fernandez (c, 1981). Villareal: Victor Ruiz (d, 1989), Santi Cazorla (c, 1984), Manuel Iturra (c, 1984), Miguelon (td, 1996), Daniele Bonera (d, 1981).

Calciatori in scadenza nel 2019 in Ligue 1