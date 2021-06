Calciomercato Roma: big di Premier League su Pellegrini ma il club fa muro

Secondo La Gazzetta dello Sport Lorenzo Pellegrini piace alle big di Premier League oltre che al Barcellona ma la Roma non vuole cederlo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Lorenzo Pellegrini. In queste ultime settimane, intorno a Pellegrini, è stato prima accostato il nome del Barcellona, mentre adesso – fronte Inghilterra – spunta l’interessamento di Liverpool e Tottenham, del neo tecnico Fonseca.

Il giocatore non farebbe mai lo sgarbo di andare via a parametro zero, il prossimo anno. Non basta: non andrebbe via neppure sfruttando la clausola rescissoria da 30 milioni che ha sul contratto e che la Roma vorrà togliere non appena si riformulerà il nuovo contratto. E allora la dirigenza non fa drammi per il fatto che gli agenti provino anche a cercare offerte – e anche ingaggi – persino più allettanti rispetto a quelle giallorosse, ma tutto congiura perché, durante l’estate, si firmi un rinnovo fino al 2025 che legherà Pellegrini alla Roma con un contratto importante da (almeno) 3 milioni netti a stagione più bonus. Tra l’altro Mourinho lo ha già chiamato per farlo sentire importante, chiosa la Rosea.