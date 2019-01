Eysseric torna in Francia: sfida tra Saint-Etienne e Nizza

Calciomercato Fiorentina, Valentin Eysseric sul piede di partenza: duello tra Saint-Etienne e Nizza, le ultime sul suo futuro

Valentin Eysseric è sempre più vicino al ritorno in Francia. Il fantasista darà l’addio alla Fiorentina dopo un anno e mezzo tra luci e ombre, con Stefano Pioli che non lo ritiene una prima scelta per il reparto avanzato. E le offerte non mancano, anche se spunta un possibile sorpasso…

Il Nizza ha avviato i contatti con la dirigenza viola per parlare del ritorno in rossonero del francese, ma attenzione al Saint-Etienne: il tecnico Galtier ha avanzato un’offerta, rispedita al mittente dai gigliati. Vieira non molla presa, si profila un derby transalpino per il trequartista…