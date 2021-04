Calciomercato Atalanta: Carlos Augusto sul taccuino nerazzurro

Inizia a muoversi il calciomercato dell’Atalanta con il mancino brasiliano Carlos Augusto sotto la lente d’ingrandimento dopo l’ottima stagione in Serie B con il Monza

Un nome nuovo per l’Atalanta potrebbe essere il duttile terzino brasiliano Carlos Augusto, prospetto del ’99, che sta facendo bene in serie B nel Monza. Ad anticiparlo è il quotidiano lombardo Il Giorno che ricorda come il mercato nerazzurro prevedrà ‘due binari paralleli’ ovvero calciatori di esperienza per infoltire il gruppo dei titolari e poi giovani per la panchina da ‘sperimentare’ senza pressione, come avvenuto in questa stagione per l’olandese Lammers.

‘Il primo rinforzo in tale senso sarà il 22enne Anel Ahmedhodzic, difensore svedese naturalizzato bosniaco, che arriverà dal Malmoe per fare il sesto della retroguardia’, ricorda il Giorno. Citando poi l’interesse per Carlos Augusto, terzino sinistro in grado di giocare anche da centrale, ragazzo di presenza fisica e buona corsa, già 17 presenze in questa stagione nella squadra allenata da Brocchi.

Con il Monza il club bergamasco vanta ottimi rapporti, come dimostrano gli attuali prestiti del difensore Bettella e dell’attaccante Colpani, due ventunenni che la Dea sta facendo maturare in B. Carlos Augusto Zopolato Neves attualmente viene valutato intorno ai 5 milioni, ma l’Atalanta ha da offrire contropartite tecniche di valore ai brianzoli sia in caso giocassero in B, dove potrebbe dirottare altri giovani in prestito, sia in caso di promozione in A dove potrebbe girare giocatori interessanti per il massimo campionato come gli attaccanti Colley e Piccoli, oggi in prestito a Verona e Spezia, oppure lo stesso Lammers o ancora l’esterno polacco Reca oggi a Crotone.