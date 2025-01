Calciomercato Atalanta, le ultime novità tra il sogno Cherki e il pressing per Disasi del Chelsea. La situazione

Calciomercato Atalanta: dal sogno Cherki al pressing per Disasi. Le mosse dei nerazzurri per gennaio aspettando ulteriori esiti

Il calciomercato Atalanta non è esente da idee e soprattutto mosse che possono risultare decisive per rinforzare ulteriormente la squadra. La domanda però sorge spontanea: come stanno agendo i bergamaschi negli ultimi giorni?

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’Atalanta è in primis ritornata alla carica per Cherki con i nerazzurri che potrebbero alzare l’offerta da 25 più bonus a 30 (la cifra richiesta dal Lione): da lavorare sullo stipendio dove l’attaccante pretende 3/4 milioni l’anno.

Ultima mossa, ma non meno importante, quella di portare a Bergamo il difensore del Chelsea Disasi: ricercato anche da molte squadre di Bundesliga. Sul ragazzo l’Atalanta potrebbe optare per il prestito con diritto di riscatto (aspettando le cifre della trattativa).