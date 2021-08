Calciomercato Atalanta, sfida all’Europa per un baby centrocampista

Calciomercato Atalanta, i nerazzurri sono tra le squadre in corsa per assicurarsi il cartellino del giovane Lucas Gourna-Douath

L’Atalanta è sempre attenta al mercato dei giovani. Il club nerazzurro è tra le squadre in lizza per assicurarsi il cartellino di Lucas Gourna-Douath, 17enne centrocampista che vanta già 15 presenze in Ligue 1 con il Saint-Etienne.

Sul ragazzo, valutato una decina di milioni, ci sono anche Chelsea, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, ma i bergamaschi sarebbero al momento in vantaggio. A riportarlo è TMW.