Calciomercato Atalanta, il Cagliari vuole Miranchuk e Zortea. Le CONDIZIONI dei nerazzurri

Calciomercato Atalanta, il Cagliari bussa alla porta per Zortea e Miranchuk: le CONDIZIONI della squadra nerazzurra

L’Atalanta oltre alle entrate che vanno da Balerdi a Zaniolo, sta valutando anche le cessioni. Koopmeiners? Ederson? No, bensì quelle di stampo minore come l’esterno Nadir Zortea e il trequartista Miranchuk: fortemente nel mirino del Cagliari che ha bisogno di rinforzare fasce e attacco.

Secondo quanto appreso da CalcioNews24 e CagliariNews24, l’Atalanta per entrambi pretende 10 milioni di euro ciascuno (addirittura 13 per il russo): cifre che i rossoblu non possono permettersi di spendere. La pista inoltre si fa in salita soprattutto per Aleksey, in quanto la Dea vorrebbe venderlo a titolo definitivo senza opzioni di prestito se non quello con obbligo di riscatto (nel caso del Cagliari, la salvezza).