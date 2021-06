L’Atalanta sarebbe interessata in ottica calciomercato a Demiral della Juventus. Le ultime sull’obiettivo bianconero della Dea

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Eco di Bergamo, sarebbe confermato l’interesse dell’Atalanta nei confronti di Merih Demiral. La Dea avrebbe messo nel mirino il difensore della Juventus classe 1998.

L’operazione non sarebbe semplice, soprattutto, alla luce delle richieste della Juventus per il cartellino del giocatore, che chiede non meno di 35 milioni di euro. I bergamaschi vorrebbero tentare il nuovo colpo alla Romero.