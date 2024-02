Koopmeiners alla Juve? L’Atalanta non ha fretta di cederlo (pretendendo 70 milioni)

La situazione di calciomercato legata a Teun Koopminers: tra Juve, concorrenza e una cessione che l’Atalanta non spinge

In un clima di serenità per l’Atalanta si arriva ad un punto inevitabile, seppur abbastanza vago e a tratti monotono: le voci di calciomercato. Il nome più gettonato? Quello del centrocampista nerazzurro Teun Koopmeiners, nel mirino anche della Juventus.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Atalanta non ha fretta di cedere i suoi i gioielli: i bilanci sono a posto e volendo potrebbe tenere tutti senza problemi. Teun è considerato incedibile dalla società, e se nel caso ci dovesse essere una vendita si partirà da 70 milioni di euro: senza sconti per nessuno. Su Koopmeiners però non c’è solo la Juve (che in questo momento rimane ferma a 40), ma anche molte squadre di Premier League che potrebbero accendere una vera e propria asta. Nel frattempo Teun rimane un giocatore dell’Atalanta, aspettando quella che sarà l’estate.