Calciomercato Atalanta: Zapata all’Inter? C’è il sostituto

Calciomercato Atalanta: pronta l’offerta per Tammy Abraham del Chelsea. Potrebbe sostituire Duvan Zapata

L’Atalanta punterà tutto su Tammy Abraham in caso di cessione all’Inter di Duvan Zapata, che permetterebbe al club bergamasco di incassare un tesoretto di circa 40 milioni di euro.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Dea si intratterrà a Londra per qualche giorno dopo l’amichevole con il West Ham per trattare col Chelsea il cartellino dell’attaccante inglese.