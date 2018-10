Arrivano voci dalla Spagna secondo cui il dirigente del Barcellona Braida sarà allo Stadium per Juventus-Genoa

Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il dirigente del Barcellona Ariedo Braida sarà presente sabato pomeriggio all’Allianz Stadium in occasione di Juventus–Genoa. Il Barcellona si muove sul mercato e in questo senso avrebbe messo nel mirino diversi calciatori che giocano in Serie A. Tra questi Piatek, Paulo Dybala, ma non solo. Braida in missione, chissà chi lo sorprenderà maggiormente.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU JUVENTUSNEWS24.COM