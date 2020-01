Barcellona, Valverde sul futuro di Vidal: «Per il momento è un nostro giocatore»

Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa spagnola. Le sue parole

«Parlo con lui e con gli altri giocatori. Non dobbiamo pensare che se ne vada. Vedremo il suo futuro però per il momento è con noi e domani vedremo come andrà la partita e se sarà o no titolare. Vidal è un nostro giocatore e domani sarà in campo o in panchina».