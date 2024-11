Calciomercato Bologna, addio Beukema a gennaio? Quella big vuole averlo a tutti i costi

Calciomercato Bologna, novità sulla possibile vendite del difensore Beukema. A gennaio una big è pronta a farlo suo

La Stampa oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda Sam Beukema, uno dei profilo accostati al calciomercato Juve in vista della prossima sessione di gennaio.

Stando a quanto si apprende dal quotidiano l’olandese di proprietà del Bologna sarebbe il profilo preferito da Thiago Motta, che dopo averlo avuto in rossoblu sarebbe contentissimo di poterlo riabbracciare anche a Torino.