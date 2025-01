Calciomercato Bologna, occhi puntati sempre su Ikoné. La Fiorentina per cederlo pretenderà quel prezzo dai rossoblu

Calciomercato Bologna, occhi sempre puntati su Ikoné. La Fiorentina stila il prezzo per quanto riguarda l’attaccante della squadra viola

Secondo quanto riportato da TuttoBolognaweb, Ikoné diventa un grande obiettivo del calciomercato Bologna. Tuttavia la Fiorentina valuta il ragazzo 11 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo.

LA SITUAZIONE – Il Bologna, per la seconda parte di stagione, sta cercando un esterno d’attacco e un terzino destro. La società sembra voler accontentare le intenzioni di Posch di lasciare Casteldebole; pertanto, Di Vaio e Sartori, nonostante Holm e De Silvestri, vogliono comunque provare un colpo sul settore di destra. Lo stesso discorso vale per l’attacco. Cambiaghi è prossimo al reintegro con la squadra, ma i rossoblù hanno fatto qualche sondaggio per Soulé, che sembra intenzionato a rimanere a Roma, Ikoné della Fiorentina e Okafor. L’esterno viola piace molto a Italiano, ma Pradé ha chiesto ben 11 milioni per darlo via, cifra ritenuta troppo alta dai felsinei.