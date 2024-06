Calciomercato Bologna, deciso l’EREDE di Zirkzee per l’attacco. Arriva un PUPILLO di Italiano

Calciomercato Bologna, deciso chi sarà l’erede di Zirkzee davanti. Si punta fortemente su Andrea Belotti della Fiorentina

Tutto pronto per l’addio di Zirkzee in casa Bologna, ma dall’altra parte si è già stato individuato l’erede davanti per sopperire a tale addio: un vero e proprio pupillo per Italiano.

Secondo quanto riportato da Fantamaster, Italiano si porterebbe in rossoblu Andrea Belotti: giocatore dal grande senso del goal e del gioco di squadra che a Bologna potrebbe compensare al meglio la partenza dell’olandese.