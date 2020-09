Calciomercato Brescia, occhi su Donis. Attenzione all’Ascoli, i due club stanno cercando rinforzi per la mediana

Tom Van de Looi è stato il primo acquisto per il nuovo Brescia di mister Delneri, anche se la società bresciana non si fermerà di certo qui. Il giocatore olandese non arriva come sostituto di Sandro Tonali, ma verrà inserito gradualmente in rosa: un giovane che può far bene, ma non arriva al posto del classe 2000.

CACCIA ALL’ESPERIENZA – Le Rondinelle cercheranno comunque un colpo d’esperienza per riempire il vuoto lasciato dal calciatore azzurro, ormai al Milan. Christos Donis rimane uno dei profili di maggior interesse, ma sul greco del Panathīnaïkos c’è anche l’Ascoli. Sarà una sfida a distanza tra le due società? Probabile, d’altronde nel mercato può accadere di tutto.