Calciomercato Cagliari, continua la trattativa con i Rangers per Dessers: cosa manca per chiudere

Le ultime sul futuro di Cyril Dessers, attaccante dei Rangers, nel mirino del Cagliari per il calciomercato di gennaio. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Cagliari starebbe continuando a lavorare per arrivare a Cyril Dessers. L’attaccante ex Cremonese è infatti il primo obiettivo di mercato per l’attacco.

Per affondare il colpo con i Rangers servirà però alleggerire la rosa sia per ragioni economiche che tecniche. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per i rossoblù.