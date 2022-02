Calciomercato Cagliari, in estate tentativo per la permanenza di Lovato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Lovato ha impressionato subito la piazza rossoblù e il Cagliari. Le ultime sul calciomercato del club rossoblù

Matteo Lovato, difensore centrale classe 2000 ha impressionato tutti alle prime uscite con il Cagliari di Walter Mazzarri tanto da spingere la società a pensare già in ottica futura.

Come appreso dalla redazione di CagliariNews24 arrivano conferme sul fatto che il Cagliari proverà quanto meno a fare un tentativo con l’Atalanta per tenere Lovato un altro anno in Sardegna; ricordiamo che il giocatore è arrivato in prestito secco fino al 30 giugno 2022. Tutto ovviamente è nelle mani della Dea proprietaria del cartellino e molto dipenderà dalla posizione in classifica che raggiungeranno gli orobici in questa stagione, se non arrivasse la qualificazione in Champions League le possibilità di tenere Lovato un altro anno sarebbero maggiori.