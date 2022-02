ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Lovato ha conquistato il Cagliari con la sua tecnica: possibile rinnovo per un altro anno con l’Atalanta?

Dal mercato invernale è arrivato a Cagliari Matteo Lovato. Il difensore centrale arrivato in Sardegna per giocare con continuità, sta stupendo tutti per le sue prestazioni.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il Cagliari potrebbe rinnovare di un altro anno il prestito di Lovato dall’Atalanta.